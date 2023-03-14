Весной особо хочется перемен, поскольку это время года, когда все расцветает, природа оживает, а солнышко с каждым днем все больше греет. Касаются изменения и внешности, ведь с нашего гардероба исчезают шапки, а значит, время привести в порядок волосы.

Зная благоприятные и неблагоприятные дни в месяце, будете знать и период, когда стоит подстричься, когда покраситься, а когда кардинально изменить имидж.

Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на апрель 2023. Он поможет вам спланировать поход в салон красоты.

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Астропрогноз на 1 апреля

Растущая Луна способствует росту волос, а значит — благоприятное время для стрижки или состригания кончиков.

Астропрогноз на 2 апреля

Хорошо пройдет как стрижка, так и покраска шевелюры натуральными красителями. Прическа в этот день должна быть необычной и яркой, привлекающей внимание.

Астропрогноз на 3 апреля

Окрашивать волосы в эту дату не стоит, а вот стрижка скажется положительно. Корни волос укрепяться, а сами они начнут рости быстрее.

Астропрогноз на 4 апреля

После стрижки волосы начнут рости быстрее, а укладка сохранит форму дольше. Удачно пройдет завивка и окрашивание, а также закрашивание седины, тонирование.

Астропрогноз на 5 апреля

Луна все еще в растущей фазе, а значит — можно состригать концы, но только если хотите ускорить рост волос. Укрепятся и их корни, а общий внешний вид станет здоровее.

Астропрогноз на 6 апреля

В полнолуние лучше отказаться от похода к парикмахеру, поскольку манипуляции с волосами могут негативно сказаться на самочувствии. Если визит в салон был запланирован заранее и его нельзя отменить, отдайте предпочтение оздоровительным процедурам.

Астропрогноз на 7 апреля

Неблагоприятный день для стрижки, но не в том случае, если вы запланировали кардинальные изменения в жизни. Сегодня можно окрасить волосы в светлый оттенок натуральными красителями.

Астропрогноз на 8 апреля

Стрижка в эту дату усилит вашу харизму и уверенность. Поскольку Луна убывающая, то состригать концы нужно тем, кто хочет замедлить рост волос.

Астропрогноз на 9 апреля

Негативный период для изменения имиджа. Прическа сегодня должна быть простой, а волосы необходимо как можно чаще расчесывать.

Астропрогноз на 10 апреля

Новая стрижка улучшит эмоциональный фон, однако замедлит рост шевелюры. Окрашивание лучше отложить на более благоприятное время.

Астропрогноз на 11 апреля

Хороший период для окрашивания волос в светлый тон. Также отлично будет провести питательные и оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 12 апреля

Слишком сильно состригать волосы не стоит, поскольку Луна все еще пребывает в фазе уходящей, которая замедляет рост шевелюры.

Астропрогноз на 13 апреля

Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Отдайте предпочтение оздоровительным процедурам, сделайте маски.

Астропрогноз на 14 апреля

Стричь волосы стоит в том случае, если хотите сохранить новую прическу надолго. Можно окрасить шевелюру в темный оттенок натуральными красителями или обновить свой цвет.

Астропрогноз на 15 апреля

Состригание концов замедлит рост волос, но укрепит корни. Окрашивание лучше отложить на другой период.

Астропрогноз на 16 апреля

После похода к парикмахеру может появиться перхоть. Окрашивание и завивка пройдут неудачно. Крайне негативный день для манипуляций с внешностью.

Астропрогноз на 17 апреля

Нейтральный день для стрижки и окрашивания. Прическа должна быть красивой, аккуратной и лаконичной.

Астропрогноз на 18 апреля

Уместно незначительное изменение цвета волос.

Астропрогноз на 19 апреля

Стрижку и окрашивание перенесите на другой день. Удачно пройдут общеукрепляющие процедуры.

Астропрогноз на 20 апреля

Манипуляция с волосами в новолуние крайне нежелательна. Возможно лишь незначительное окрашивание натуральными красителями, однако если можете подождать — перенесите на благоприятный период.

Астропрогноз на 21 апреля

Луна перешла в фазу растущей, а значит — время идти к парикмахеру. Если хотите длинные и крепкие волосы, состригите концы.

Астропрогноз на 22 апреля

Не стоит излишне усложнять прическу. Можно сходить на стрижку или на окрашивание природными красителями.

Астропрогноз на 23 апреля

Не стоит слишком экспериментировать. Можно обновить прическу и провести общеукрепляющие процедуры.

Астропрогноз на 24 апреля

Общее состояние волос после похода к парикмахеру в этот день не изменится. Стрижка ускорит их рост, однако они станут непослушными и пористыми.

Астропрогноз на 25 апреля

Нейтральный день для похода в салон, но от стрижки, окрашивания, завивки стоит отказаться. Сделайте питательные процедуры.

Астропрогноз на 26 апреля

Положительный период для манипуляций с шевелюрой. Луна все еще растущая, а значит, стрижка ускорит рост волос и укрепит корни. Прическа сегодня должна быть вьющаяся, сделайте, например, локоны.

Астропрогноз на 27 апреля

Неблагоприятный день для любых воздействий на волосы.

Астропрогноз на 28 апреля

Если окрашивание, то только в естественные оттенки, если стрижка — незначительная. Прическа должна быть скромной.

Астропрогноз на 29 апреля

Хорошее время для похода к мастеру по волосам. Положительно скажется не только изменение длины, но и окрашивание натуральными оттенками.

Астропрогноз на 30 апреля

В этот день стоит расчесывать волосы как можно чаще, но от похода в салон стоит отказаться.