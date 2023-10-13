Ноябрь и декабрь 2023 года будут критическими. Сейчас мы наблюдаем созревание семян, посеяных в прошлом. Будет ли Третья мировая война, можно ли ситуацию в Израиле считать первым шагом к этому и какую роль играет Владимир Путин во всем этом – рассказал таролог и экстрасенс Виктор Литовский.

2023-й стал годом трансформации — когда процессы, которые развивались в течение последнего десятилетия, начали приносить результаты и раскрывать свои потенциальные последствия.

— В этот период проявляются многочисленные локальные конфликты, затрагивающие несколько стран. Они приводят к большому числу жертв, изменению границ и смене лидеров. Некоторые страны могут претерпеть радикальные изменения или даже исчезнуть с карты мира. Ноябрь и декабрь 2023 года будут критическими, — отметил таролог.

Остановить эти процессы будет крайне трудно. Карты указывают на разрушительные моменты, которые со временем мы сможем назвать Третьей мировой войной. Путин сейчас играет ключевую роль, но может потерять контроль.

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— Если процессы не будут урегулированы до декабря 2023 года, можем ожидать, что мировые конфликты затянутся на 5-7 лет… Большое количество беженцев, экономический кризис, политические потрясения в нескольких странах, религиозные революции и изменения, которые могут оказать значительное воздействие на долгосрочное развитие мировой политики и экономики, — подчеркнул Виктор Литовский.

Война в Израиле и ее значение

Карты Противостояние и Десятка жезлов указывают на сложное состояние, где различные силы сталкиваются и несут тяжелое бремя конфликта. Война в Израиле будет сопряжена со значительными вызовами и нагрузками как для самих сторон конфликта, так и для мирового сообщества, но ее не стоит рассматривать как первый этап в Третьей мировой войне.

— Первым шагом к этому может быть конфликт между Россией и Украиной. Война в Израиле имеет собственное значение и может стать ключевым моментом, где различные силы и лагеря столкнутся. Этот конфликт вызовет множество военных сражений, а также породит напряженные ситуации на религиозной, классовой и государственной основах, — отмечает таролог.

Несмотря на то, что фокус сосредоточен на конкретных территориях, таких, как Израиль, сектор Газа и Палестина, внимание и последствия конфликта могут распространиться на ряд европейских стран. Это подчеркивает сложность и масштаб воздействия, которое может стать шире, чем изначально могло показаться.

Однако даже в сложные времена, когда события могут казаться неотвратимыми, у нас всегда есть возможность внести изменения и сделать выбор в пользу мира и разрешения конфликтов. Надежда и свобода выбора дают основание верить в то, что человечество может избежать катастрофы и стремиться к миру и согласию.