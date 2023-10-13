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Легион Свобода России штурмует Кремль: мольфар о вероятности такого сценария

13 октября 2023, 20:12
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Чи штурмуватиме легіон Свобода Росії Кремль

Будет ли штурмовать легион Свобода России Кремль, сказал мольфар и таролог Макс Гордеев.

По его словам, он не видит, что российский легион Вооруженных сил Украины может что-то такое сделать. Хотя попытки могут быть.

— Не вижу, что они что-то могут сделать с Кремлем, вообще. Они не такие сильные, как хотелось бы им. Очень много разговоров, но по факту — нет. Не смогут этого сделать, а даже если будут попытки, то неудачные, — отметил Гордеев.

К слову, что известно о легионе Свобода России — читайте на Фактах ICTV.

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Ранее мольфар также сказал, будет ли атаковать РФ Украину новыми бесшумными иранскими дронами.

Он предупредил, что украинцы должны быть начеку, ведь первая партия БПЛА уже готова и они действительно очень тихие.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Кремль
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