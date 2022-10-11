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Таролог об освобождении оккупированных территорий: Это будет быстрее, чем мы ожидаем

11 октября 2022, 12:59
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Таролог об освобождении оккупированных территорий: Это будет быстрее, чем мы ожидаем

У Украины есть большие шансы весной освободить оккупированные территории и выйти на админграницы 1991 года, убеждена таролог Людмила Хомутовская.

– Мы вообще сейчас должны смотреть за тем, как будут развиваться события. Это будет даже быстрее, чем мы себе представляем. Впрочем, несмотря на то, что кто-то говорит, что это можно сделать до Нового года, я не вижу этого, — заявила она в эксклюзивном интервью.

По словам Хомутовской, развитие событий на фронте будет активным.

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— Похоже по характеру, как было на Харьковщине. Будем ждать в одном месте – наши пойдут в другом. Снова будет этот финт! Такие стратегии дезориентируют врага, – добавила она.

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Війна в Україні
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