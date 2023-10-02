В России мобилизация идет полным ходом, но все не так, как показывают по местному ТВ. Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе раскрыл, будет ли масштабная мобилизация в России в ближайшее время.

Мольфар считает, что набрать людей — это непростой процесс. Впрочем, еще сложнее содержать такую армию — кормить, вооружать и одевать.

— Вы прекрасно знаете, сколько стоит одеть военного, чтобы он выживал. У них нет такой финансовой возможности содержать и спонсировать большое количество людей, — считает Макс.

Гордеев предположил, что мобилизация может выглядеть не так, как многие представляют — она будет постепенной.

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— Возможно, они возьмут 50 тыс. человек и отправят на фронт. Когда они умрут — привезут новые 50 тыс. военных. 100% не будет миллионной мобилизации — на сегодня это невозможно, — уверен мольфар.

И пока в РФ активно набирают солдат, в Украине ожидают поставок важного оружия. Ранее мольфар увидел, как передача F-16 Украине скажется на войне. Он считает, что это изменит ход войны, и даже увидел победу.