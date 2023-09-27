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Его жизнь висит на волоске: мольфар рассказал, ликвидирует ли Путин Шойгу

27 сентября 2023, 16:57
Валентина Чорна редактор ленты
Путін, Шойгу

Жизнь министра обороны России Сергея Шойгу висит на волоске.

Об этом рассказал мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе, отвечая на вопрос, ликвидирует ли российский диктатор Владимир Путин главу Минобороны РФ Шойгу.

— Он очень многое пообещал сделать, многое не сделал, а у Путина уже сдают нервы. Сейчас он стоит стабильно, но находится очень близко к тому, что его могут ликвидировать, — сказал Гордеев.

По словам мольфара, Шойгу понимает, что происходит на фронте в Украине, но Путину он докладывает совсем другую информацию.

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— Путин скоро узнает об этой информации. И если его не удовлетворит эта история, то очень велика вероятность того, что Шойгу “порешают”, — добавил Гордеев.

Отметим, что РФ в условиях войны с Украиной активно использует на поле боя запрещенное вооружение. Макс Гордеев рассказал, применит ли Россия ядерное оружие.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Владимир Путин Сергій Шойгу
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