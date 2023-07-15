Гороскоп на 16 июля 2023 года уверяет, что день подходит для отдыха и не способствует важным делам.
Выдыхайте перед следующей рабочей неделей. Можно навести порядок в Восточном секторе квартиры, выбросить оттуда хотя бы одну ненужную вещь.
По прогнозу университета Никифоровых, общение, встречи с друзьями и близкими 16 июля могут принести конфликты и слезы. Это не значит, что нужно замыкаться дома в одиночестве, просто старайтесь не касаться сложных тем, не позволяйте раздражать себя непрошеными советами.
После 19:38 наступает мощное время для родовых практик. Найдите время зажечь свечу за Род, вспомнить ушедших из жизни предков, особенно мужчин.
Согласно гороскопу на 16.07.2023, в этот день:
- можно до 19:38 — начинать лечение, отдавать долги;
- неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.
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