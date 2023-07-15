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Общение с близкими принесет слезы: гороскоп на 16 июля 2023 года

15 июля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 16 июля 2023 года уверяет, что день подходит для отдыха и не способствует важным делам.

Выдыхайте перед следующей рабочей неделей. Можно навести порядок в Восточном секторе квартиры, выбросить оттуда хотя бы одну ненужную вещь.

По прогнозу университета Никифоровых, общение, встречи с друзьями и близкими 16 июля могут принести конфликты и слезы. Это не значит, что нужно замыкаться дома в одиночестве, просто старайтесь не касаться сложных тем, не позволяйте раздражать себя непрошеными советами.

После 19:38 наступает мощное время для родовых практик. Найдите время зажечь свечу за Род, вспомнить ушедших из жизни предков, особенно мужчин.

Согласно гороскопу на 16.07.2023, в этот день:

  • можно до 19:38 — начинать лечение, отдавать долги;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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