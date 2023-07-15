Гороскоп на 16 липня 2023 року запевняє, що день підходить для відпочинку та не сприяє важливим справам.

Видихайте перед наступним робочим тижнем. Можна навести лад у Східному секторі квартири, викинути звідтіля хоча б одну непотрібну річ.

За прогнозом університету Нікіфорових, спілкування, зустрічі з друзями та близькими 16 липня можуть принести конфлікти та сльози. Це не означає, що потрібно замикатися вдома на самоті, просто намагайтеся не торкатися складних тем, не дозволяйте дратувати себе непроханими порадами.

Після 19:38 настає потужний час для родових практик. Знайдіть час запалити свічку за Рід, згадати предків, що пішли з життя, особливо чоловіків.

Згідно з гороскопом на 16.07.2023, у цей день:

можна до 19:38 – розпочинати лікування, віддавати борги;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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