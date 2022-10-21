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Астрологія

Солнечное затмение ускорит потерю Путиным власти в РФ — астролог

21 октября 2022, 12:18
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Сонячне затемнення прискорить втрату Путіним влади в РФ - астролог

Солнечное затмение 25 октября будет щедрым на неблагоприятные события для России и ускорит процесс потери Владимиром Путиным власти.

По словам астрологов Алексея и Анны Сухановых, большая часть солнечного затмения будет происходить на территории России. Поэтому именно там стоит ожидать неблагоприятных событий, которые будут происходить до следующего затмения 20 апреля 2023 года.

— Это затмение в большей степени негативно будет влиять на политиков, публичных людей, актеров (пропагандистов), институции власти. Оно еще больше ускорит процессы потери власти у правящей верхушки России, — уверены они.

По словам астрологов, за одну-две недели до солнечного затмения и несколько недель после него у правящей верхушки РФ будет проявляться больше желания использовать власть, чтобы удовлетворить свои амбиции. Именно это может повысить градус ядерного шантажа. Несмотря на это, вероятность ядерной войны Сухановы оценивают как минимальную.

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Теги
Війна в Україні Россия Солнечное затмение
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