В 2022 году ожидаются два лунных и два солнечных затмения. Тем самым они образуют два коридора затмений.

Календарь затмений на 2022 год:

30 апреля — солнечное затмение;

16 мая — лунное затмение;

25 октября — солнечное затмение;

8 ноября — лунное затмение.

Что делать во время затмений

В это время стоит успокоить свой разум, так как бесконечные метания приводят к неправильным решениям. Это важно, так как ошибки в период затмения могут иметь влияние на вашу жизнь еще много-много лет. Перед тем, как принимать решение в этот период, задайте себе два простых вопроса: Буду ли я этим заниматься следующие 18 лет? Все ли риски я просчитал?

В этот период есть и положительные моменты. Например, если что-то происходит не по вашей воле в это время, то это к лучшему.

Кроме того, берегите свое психологическое здоровье, так как во время затмений возможны неконтролируемые всплески эмоций. В период лунных затмений это за собой тянет агрессию, скандалы и т.д. Поэтому лучше направьте свое внимание на бытовые вещи.

Также следите за тем, что вы едите во время затмений. Лучше отказаться от тяжелой пищи еще хотя бы за день до затмения.

Коридоры затмений

30 апреля жителей Земли ожидает солнечное затмение в знаке Тельца, а 16 мая — полное лунное затмение в Скорпионе. Это и будет первый коридор затмений.

25 октября — солнечное затмение в Скорпионе, а 8 ноября — лунное в Тельце.

По словам астролога Анастасии Корытцевой, во время коридоров затмений происходят события, на которые нам сложно повлиять. Однако может быть такое, что у нас будет возможность самостоятельно создать ситуацию, которая сильно повлияет на нашу судьбу.

Период затмений может принести значимые перемены и повороты тем, у кого важные планеты и точки гороскопа рождения оказываются задеты точками затмений.