Ретроградность – это астрономическое явление, которое создает иллюзию, что планеты вращаются в обратном направлении. В такие периоды энергетика планет меняется и по-другому влияет на события в мире.
Когда будут ретроградные периоды движения планет в 2022 году и как они повлияют на нашу жизнь — читайте далее в материале.
Ретроградный Меркурий 2022
В 2022 году Меркурий будет ретроградным трижды:
- с 14 января по 4 февраля,
- с 10 мая по 3 июня,
- с 10 сентября по 2 октября.
Меркурий отвечает за торговлю, мышление и общение. В периоды его ретроградности лучше не проводить переговоров или собеседований, а также следует перенести заключение важных сделок.
Отношения между людьми могут осложниться, часто будут возникают недоразумения. Можете столкнуться с грубостью или неуважением в свой адрес.
Больше всего изменения в энергетике почувствуют люди с ретроградным Меркурием в натальной карте, а также Близнецы и Девы, которые находятся под покровительством этой планеты.
Ретроградная Венера 2022
Ретроградное положение Венеры продлится с начала 2022 года по 29 января. Прежде всего, оно повлияет на романтические и семейные отношения.
В этот период возможна ревность и проблемы на эмоциональном уровне. Чувствительность и ранимость обострятся.
Ретроградный Марс 2022
Ретроградность этой планеты продлится с 30 октября 2022 по 12 января 2023 года.
В это время могут вспыхнуть старые конфликты, повысится вероятность травм, несчастных случаев, пожаров. Особенно такое положение Марса повлияет на Близнецов.
Марс – планета активных действий, инициатив и воли. Ее ретроградное движение будет замедлять все начинания, поэтому сила воли и терпение в этот период может дать сбой. Но не стоит останавливаться и упускать возможности, которые преподносит Вселенная.
Ретроградный Юпитер 2022
Гигант Солнечной системы, который отвечает за процветание, благополучие и заботится о путешественниках, будет в ретроградном движении с 28 июля по 23 ноября.
В этот период могут произойти непредвиденные расходы или поломки дорогостоящей техники. Очень важно воздерживаться от каких-либо долговых обязательств. Также следует пересмотреть свои цели, мотивы, ценности, убеждения и смысл жизни. Юпитер в ретроградном движении дает ключ к ментальному развитию.
Ретроградный Сатурн 2022
Сатурн станет ретроградным с 5 июня по 23 октября. В это время нежелательно приступать к реализации перспективных планов, открывать бизнес или менять место работы.
Ретроградный Сатурн побуждает нас проводить время в одиночестве, чтобы лучше понимать других людей. Кроме того, как планета ограничений, Сатурн может поставить вас в какие-то жесткие рамки.
Ретроградный Уран 2022
Уран в 2022 году будет в ретроградном положении дважды:
- с 1 по 18 января,
- с 24 августа по 31 декабря.
В эти периоды могут напомнить о себе незакрытые гештальты и невыраженные ранее эмоции. Многим может понадобиться консультация психолога или общение с кем-нибудь из близких, которые не только поддержат, но и направят в нужное русло.
Ретроградный Нептун 2022
В 2022 году Нептун будет ретроградным с 28 июня по 4 декабря. В этот период могут открыться или усилиться экстрасенсорные способности.
Интуиция заговорит громче и четче, но, несмотря на это, не стоит отключать холодный ум. Ретроградное движение Нептуна заставит нас сосредоточиться на сокровенных желаниях с самоанализом.
Ретроградный Плутон 2022
Самая маленькая планета Солнечной планеты станет ретроградной с 29 апреля по 9 октября. В этот период может наступить переосмысление ценностей и жизненной позиции. Запустятся процессы внутренней трансформации и глубинного диалога с собой.