Ретроградность – это астрономическое явление, которое создает иллюзию, что планеты вращаются в обратном направлении. В такие периоды энергетика планет меняется и по-другому влияет на события в мире.

Когда будут ретроградные периоды движения планет в 2022 году и как они повлияют на нашу жизнь — читайте далее в материале.

Ретроградный Меркурий 2022

В 2022 году Меркурий будет ретроградным трижды:

с 14 января по 4 февраля,

с 10 мая по 3 июня,

с 10 сентября по 2 октября.

Меркурий отвечает за торговлю, мышление и общение. В периоды его ретроградности лучше не проводить переговоров или собеседований, а также следует перенести заключение важных сделок.

Отношения между людьми могут осложниться, часто будут возникают недоразумения. Можете столкнуться с грубостью или неуважением в свой адрес.

Больше всего изменения в энергетике почувствуют люди с ретроградным Меркурием в натальной карте, а также Близнецы и Девы, которые находятся под покровительством этой планеты.

Ретроградная Венера 2022

Ретроградное положение Венеры продлится с начала 2022 года по 29 января. Прежде всего, оно повлияет на романтические и семейные отношения.

В этот период возможна ревность и проблемы на эмоциональном уровне. Чувствительность и ранимость обострятся.

Ретроградный Марс 2022

Ретроградность этой планеты продлится с 30 октября 2022 по 12 января 2023 года.

В это время могут вспыхнуть старые конфликты, повысится вероятность травм, несчастных случаев, пожаров. Особенно такое положение Марса повлияет на Близнецов.

Марс – планета активных действий, инициатив и воли. Ее ретроградное движение будет замедлять все начинания, поэтому сила воли и терпение в этот период может дать сбой. Но не стоит останавливаться и упускать возможности, которые преподносит Вселенная.

Ретроградный Юпитер 2022

Гигант Солнечной системы, который отвечает за процветание, благополучие и заботится о путешественниках, будет в ретроградном движении с 28 июля по 23 ноября.

В этот период могут произойти непредвиденные расходы или поломки дорогостоящей техники. Очень важно воздерживаться от каких-либо долговых обязательств. Также следует пересмотреть свои цели, мотивы, ценности, убеждения и смысл жизни. Юпитер в ретроградном движении дает ключ к ментальному развитию.

Ретроградный Сатурн 2022

Сатурн станет ретроградным с 5 июня по 23 октября. В это время нежелательно приступать к реализации перспективных планов, открывать бизнес или менять место работы.

Ретроградный Сатурн побуждает нас проводить время в одиночестве, чтобы лучше понимать других людей. Кроме того, как планета ограничений, Сатурн может поставить вас в какие-то жесткие рамки.

Ретроградный Уран 2022

Уран в 2022 году будет в ретроградном положении дважды:

с 1 по 18 января,

с 24 августа по 31 декабря.

В эти периоды могут напомнить о себе незакрытые гештальты и невыраженные ранее эмоции. Многим может понадобиться консультация психолога или общение с кем-нибудь из близких, которые не только поддержат, но и направят в нужное русло.

Ретроградный Нептун 2022

В 2022 году Нептун будет ретроградным с 28 июня по 4 декабря. В этот период могут открыться или усилиться экстрасенсорные способности.

Интуиция заговорит громче и четче, но, несмотря на это, не стоит отключать холодный ум. Ретроградное движение Нептуна заставит нас сосредоточиться на сокровенных желаниях с самоанализом.

Ретроградный Плутон 2022

Самая маленькая планета Солнечной планеты станет ретроградной с 29 апреля по 9 октября. В этот период может наступить переосмысление ценностей и жизненной позиции. Запустятся процессы внутренней трансформации и глубинного диалога с собой.