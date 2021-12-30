Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год от астролога, главы ассоциации астрологов Гелиос Олега Горбаня.

Овен

Может не хватать поддержки в реализации намеченных целей. Финансово не следует ожидать больших подъемов. Хорошие перемены, которые будут улучшать материальное положение, придут во второй половине года.

Телец

Нестабильность ситуации на работе может навредить финансовым вопросам. Следует поддерживать хорошие отношения с друзьями, которые помогут в наиболее рискованные моменты.

Близнецы

Профессиональная реализация станет залогом материальной устойчивости. Нужно быть готовыми к коллективной работе.

Рак

Обучение, путешествия и сотрудничество с заграницей будут наиболее доходными сферами. Следует быть осторожными с долговыми обязательствами.

Лев

Финансы будут приходить из сферы вложений и инвестиций. Любые совместные проекты следует четко оговаривать с партнерами, особенно финансовые взаиморасчеты.

Дева

В течение года могут ожидаться дополнительные расходы по решению бытовых вопросов и поддержанию здоровья. Финансовых улучшений можно достичь в деловом партнерстве.

Весы

Правильная работа с подчиненными, а также использование возможностей дополнительной деятельности, может значительно улучшить материальное положение в этом году. Следует быть готовыми к росту расходов на детей.

Скорпион

Стоит пересмотреть свои увлечения, именно они могут стать источником вдохновения и финансового успеха в этом году. Спланируйте расходы, связанные с семьей и недвижимостью.

Стрелец

Взаимодействие с родственниками и активность в сфере недвижимости могут оказаться наиболее финансово удачными. Следует быть внимательными к документам.

Козерог

Не стоит рассчитывать на серьезные доходы, нужно навести порядок в финансовых делах. Наиболее финансово интересные возможности могут быть связаны с новыми контактами и командировками.

Водолей

Умение самоорганизоваться и быть целеустремленным приведет к финансовым улучшениям. Следует обратить внимание на здоровье и не переутомляться.

Рыбы

Следует быть более активными, чтобы воспользоваться всеми возможностями года. Наибольшим препятствием для финансового роста будут плохие привычки и лень.