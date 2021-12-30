Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год от астролога, главы ассоциации астрологов Гелиос Олега Горбаня.

Овен

Возникает склонность игнорировать тему отношений. А без вашего внимания и инициативы отношения будут охлаждаться.

Телец

Друзья, окружение и коллектив могут существенно поспособствовать формированию личных отношений.

Близнецы

Будет возможность укрепить отношения, особенно если вас объединяют общие увлечения. Совместный отдых и хобби – путь к стабильности в отношениях.

Рак

Следует быть готовыми поддержать партнера в финансовых вопросах. Совместные путешествия способствуют реализации отношений.

Лев

Идет переоценка отношений. Большая потребность взять ответственность за отношения.

Дева

Появится отличная возможность перехода отношений на новый уровень. Вы ощутите поддержку партнеров.

Весы

Обязательно запланируйте общий отдых с любимым человеком. Иначе ежедневная рутина отнимет все время и навредит отношениям.

Скорпион

Ожидаются новые знакомства и увлечения. Не стоит слишком торопиться в отношениях.

Стрелец

Не стоит быть очень категоричным и избегать разговора, это испортит любые отношения. Прислушайтесь к советам родственников.

Козерог

Даже временные отношения могут сильно повлиять на жизнь. Можно потерять жизненные ориентиры или получить большую порцию вдохновения.

Водолей

Реализуя собственные цели и решая проблемы, не забудьте о любимых рядом с вами. Делитесь победами и неудачами.

Рыбы

Год несет возможности в реализации отношений и самореализации. Помните, что своими успехами вы также обязаны тем, кто вас любит, вдохновляет и поддерживает.