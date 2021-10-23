Где силой взять нельзя, там надобна ухватка, говорил баснописец Иван Крылов. Похоже, что он имел дело с Водолеями, поскольку в рейтинге профессиональных хитрецов они занимают почетное первое место.

Участница Битвы экстрасенсов на СТБ Мария Тихая назвала самые хитрые знаки зодиака — далее в материале.

В рейтинге первое место занимают Водолеи. Зачастую обладатели этих знаков являются шахматистами, интеллектуалами и любимцами общества.

От интриг, которые любят плести со всеми и даже с самим собой, получают настоящее удовольствие. Запутавшись в сложных схемах окончательно, пытаются выплыть за счет своей нервной системы.

Водолеи умеют составлять сложные конструкции, среди других знаков в этом им нет равных. Они могут жить двумя, тремя, четырьмя жизнями и оставаться при этом собой.

Кроме того, обладатели этого знака отлично умеют манипулировать, особенно в финансовой и любовной сферах. Хитрость в личной жизни объясняется все той же тягой к драме и ярким эмоциям.

Второе место среди самых хитрых знаков зодиака занимают Близнецы, которые чем-то похожи на Водолеев. Они готовы на споры и конфликты из-за того, что в них живут две личности. Иначе просто не могут.

Улыбаясь, Близнецы будут вести борьбу с собой и всем миром. Им присуще плести паутину из слов и строить сложные комбинации, чтобы не действовать напрямую.

Третье место в рейтинге занимают Девы — постоянные моралисты. Они отчитывают родных и близких, “одаривая” их нравоучениями.

Девы думают, что всегда и во всем правы, ради этого могут врать и сплетничать. Кроме того, этому знаку присуще усложнять абсолютно все.