Победитель Битвы экстрасенсов на СТБ Максим Гордеев сказал, кто виноват в разводе певца Владимира Дантеса и исполнительницы Нади Дорофеевой.

По словам Гордеева, экс-супругам не нужно было практиковать сексуальные игры вчетвером.

— Там люди просто попробовали групповуху… Ну, как можно объяснить то, что она полюбила одного парня, а он полюбил жену этого парня? Они общались, ездили вместе отдыхать, жили в одном номере… Так просто произошло — эти контакты, общение, отдыхи. Рано или поздно они бы привели к чему-то, — отметил Максим.

Экстрасенс добавил, что Дантес очень похож с нынешним избранником Дорофеевой — ресторатором Михаилом Кацуриным. Однако говорит, что ни одна из этих пар не сложится.

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— Возможно, мы даже увидим возобновление этой пары, — подчеркнул Гордеев.

Напомним, недавно Надя Дорофеева подтвердила роман с Михаилом Кацуриным, который развелся с женой. До этого их семьи дружили и вместе ездили на отдых.

Дантесу же приписывают роман с Дашей Кацуриной — экс-женой ресторатора, однако артист сам всячески интригует фанатов.