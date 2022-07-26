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Секс учотирьох був зайвим: екстрасенс про причину розлучення Дантеса та Дорофєєвої

26 Липня 2022, 20:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Секс учотирьох був зайвим: екстрасенс про причину розлучення Дантеса та Дорофєєвої
Джерело: Надя Дорофєєва

Переможець Битви екстрасенсів на СТБ Максим Гордєєв сказав, хто винен у розлученні співака Володимира Дантеса та виконавиці Наді Дорофєєвої.

За словами Гордєєва, експодружжю не потрібно було практикувати сексуальні ігри вчотирьох.

– Там люди просто спробували груповуху… Ну, як можна пояснити те, що вона покохала одного хлопця, а він покохав дружину цього хлопця? Вони спілкувалися, їздили разом відпочивати, мешкали в одному номері… Так просто сталося – ці контакти, спілкування, відпочинки. Рано чи пізно вони привели б до чогось, – зазначив Максим.

Екстрасенс додав, що Дантес дуже схожий на нинішнього обранця Дорофєєвої – ресторатора Михайла Кацуріна. Проте каже, що жодна із цих пар не складеться.

Зараз дивляться

– Можливо, ми навіть побачимо відновлення цієї пари, – наголосив Гордєєв.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва підтвердила роман із Михайлом Кацуріним, який розлучився з дружиною. До цього їхні родини дружили та разом їздили на відпочинок.

Дантесу ж приписують роман із Дашею Кацуріною – ексдружиною ресторатора, проте артист сам усіляко інтригує фанатів.

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Джерело
Люкс ФМ
Теги
Володимир Дантес Надя Дорофєєва Розлучення
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