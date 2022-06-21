Украинская певица Надя Дорофеева показала своего нового возлюбленного — ресторатора Мишу Кацурина.

Об этом она заявила в Instagram.

Информацию об этом подтвердил и сам Михаил, опубликовав снимок с Надей.

— А на самом деле соединение — класс! — заявил Кацурин, комментируя сообщение о плохом качестве видеозвонка с певицей.

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За день до этого, которого она держала за руку.

Слухи о том, что Надя вместе с Кацуриным уже давно блуждает в сети — в начале апреля появилось фото, где они якобы обнимаются на улицах Барселоны. Дорофеева и Михаил тогда не комментировали ситуацию.

Стоит напомнить, что в марте Кацурин развелся со своей женой Дашей, сразу после расставания Дантеса с Дорофеевой. Многие годы они все были друзьями — часто вчетвером путешествовали и отдыхали.