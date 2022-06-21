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Вместе: Дорофеева подтвердила роман с Кацуриным

21 июня 2022, 13:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева показала своего нового возлюбленного — ресторатора Мишу Кацурина.

Об этом она заявила в Instagram.

— Вместе, — кратко подписала совместный снимок звезда.
Информацию об этом подтвердил и сам Михаил, опубликовав снимок с Надей.
— А на самом деле соединение — класс! — заявил Кацурин, комментируя сообщение о плохом качестве видеозвонка с певицей.
За день до этого Дорофеева заинтриговала фанатов снимком с неизвестным мужчиной, которого она держала за руку.

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Слухи о том, что Надя вместе с Кацуриным уже давно блуждает в сети — в начале апреля появилось фото, где они якобы обнимаются на улицах Барселоны. Дорофеева и Михаил тогда не комментировали ситуацию.

Стоит напомнить, что в марте Кацурин развелся со своей женой Дашей, сразу после расставания Дантеса с Дорофеевой. Многие годы они все были друзьями — часто вчетвером путешествовали и отдыхали.

Теги
Міша Кацурін Надя Дорофеева
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