Известный таролог Людмила Хомутовская рассказала, когда уберут Пригожина физически. Так, это произойдет не так скоро, как хотелось бы нам всем.

— Я так понимаю, что в этом году он еще нужен. Там какая-то тема идет конца войны и Пригожина. Все почти одинаково, — заявила Хомутовская.

Так, таролог тесно связывает жизнь владельца частной военной компании Вагнера с войной. И пока идет полномасштабное вторжение России в Украине, до тех пор Пригожин и будет жить. Похоже, его группировка из тюремных заключенных играет немаловажную роль в этой войне.

В начале января Пригожин заявлял, что его ЧВК имеет успехи в захвате Соледара, но президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конечном итоге территория Донбасса будут освобождены. Пока земли возле Соледара усыпаны трупами оккупантов.

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Ранее Людмила Хомутовская рассказала, когда ждать удара по Москве. По прогнозам таролога, это обязательно произойдет — под прицелом могут быть как аэродромы, так и даже Кремль.