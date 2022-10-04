Таролог Людмила Хомутовская рассказала, решится ли Россия испытать ядерную торпеду Посейдон в Черном море.

По словам Людмилы, удар будет, однако цели никакой не достигнут.

— Удар все таки будет. Будет отдан приказ ударить как можно быстрее по королеве мечей. Вспоминаем, что королева у нас одна — Англия… Она только отошла и планируется по всем данным — Великобритания, — сказала таролог.

Добавляет, если будут лететь торпеды, то Англия под прицелом.

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— Единственное — оно либо не сработает, либо конкретно полетит по ним, — подчеркнула Хомутовская.

Напомним, 3 октября в НАТО заметили перемещение российской многоцелевой атомной подводной лодки Белгород. В альянсе считают, что РФ может впервые провести испытания ядерной торпеды Посейдон.

Что известно о русской торпеде Посейдон — читайте на Фактах ICTV.