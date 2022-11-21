Какой будет зима для украинцев в контексте войны и стоит ли нам ожидать блэкаута, в эксклюзивном интервью рассказала астролог Елена Кравченко.

Говорит, зима в целом будет без сногсшибательных негативных событий. Наиболее напряженным будет конец ноября, и до среды декабря. Важный период для населения также со 2 по 25 декабря.

— Вселенная будет нас проверять, насколько мы научились бороться со своими страхами и жертвовать какими-то благами ради будущего. Есть точная дата: если в ночь с 14 на 15 декабря у нас не будет полного блэкаута страны, то дальше все уже будет хорошо. Декабрь будет для народа самым важным месяцем, — отметила астролог.

Добавляет, через призму военных действий ситуация положительная. У нас сейчас Марс, отвечающий за военные действия и силу, эти дни очень напряженные. Однако для нас это положительно, поскольку Марс работает на нас.

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При этом планета Уран дает нам безопасность, а не ядерный удар, как многие боялись.

— Впрочем, я вижу, что нам в ближайшее время придется принимать множество сложных решений. В конце февраля 2023 года будет определенное разочарование среди населения, потому что будет не таким молниеносным продвижение военных действий, как нам бы хотелось. Прорыв действительно будет только летом 2023-го, — подчеркнула Елена.

Уверяет, весной блэкаутов уже не будет, тяжелой станет только зима.