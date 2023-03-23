В конце марта ожидается парад планет — сразу 5 космических тел выстроятся в дугу вместе с Луной.

Когда будет парад планет 2023

Ближайшее событие планетарных масштабов ожидается уже в конце месяца — с 25 по 28 марта. Правда, чтобы насладиться действительно красивым видом, просто выйти ночью на улицу будет недостаточно. Стоит надеяться на чистое небо без облаков, иначе придется ждать нового парада.

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Что такое парад планет

Это космическое явление, когда несколько планет или других космических тел оказываются на одной прямой от Солнца. Зачастую за этим можно наблюдать с Земли невооруженным глазом.

В параде планет 2023 берут участие Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс, а также Луна. Этот парад считается большим, так как в нем будет сразу 5 планет. Самыми яркими планетами будут Меркурий и Юпитер, а вот для наблюдения за Ураном понадобится бинокль.

Что надо делать во время парада планет

Если в небе будут облака, то понаблюдать за парадом не получится. Но в любом случае стоит уехать из оживленного города, чтобы световое загрязнение не мешало виду.

По данным NASA, парад планет будет выглядеть следующим образом 25 марта спустя 45 минут после заката.

Также не стоит забывать и о ретроградности планет. Это астрономическое явление, во время которого кажется, что планеты движутся в обратном направлении. Подобные события влияют на все живое на Земле, поэтому лучше к этому быть готовым. Какие ретроградные планеты 2023 повлияют на наши жизни — читайте на Фактах ICTV.