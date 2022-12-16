В 2023 году ожидается ретроградность многих планет нашей системы. Это астрономическое явление, во время которого кажется, что планеты движутся в обратном направлении.

Астрологи уверены, что в эти периоды энергетика планет меняется, а вмести с ней — и влияние на все живое на Земле. Это касается не только растений и животных, но и людей.

Когда будут ретроградные периоды движения планет в 2023 году и как они повлияют на нашу жизнь — далее в материале.

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Ретроградный Меркурий 2023

Так, самая близкая планета к Солнцу будет 6 раз за этот год менять свое направление.

Периоды ретроградности Меркурия 2023:

1 января — 18 января;

21 апреля — 15 мая;

23 августа — 15 сентября;

13 декабря — 31 декабря;

Меркурий отвечает за торговлю, мышление и общение. В периоды смены движения лучше отказаться от важных переговоров — если есть возможность, лучше перенести.

Ближайшая планета к Солнцу также влияет на отношения между людьми — если очень хочется выяснять отношения с близкими, то делать это нужно осторожно. Впрочем, можно заняться умственной работой — она будет даваться на удивление легко.

Ретроградная Венера 2023

У Венеры будет всего один период ретроградности — он будет с 23 июля по 4 сентября.

Астрологи отмечают, что сосед Земли активно влияет на личную жизнь, и даже на сексуальные аспекты. Не рекомендуется планировать брак, разводиться, принимать серьезные решения в плане бизнеса, карьеры, финансов, крупных приобретений. Лучше перенести свои жизненно важные дела.

Ретроградный Марс 2023

Четвертая планета от Солнца начнет ретроградное движение уже 1 января, и закончит его 12 января.

Марс влияет на войны и физические аспекты жизни людей. Вполне возможно, что в этот период обострится активность на фронте с обеих сторон.

Ретроградный Юпитер 2023

Самая большая планета в нашей системе также в периоде ретроградности один раз — с 4 сентября по 31 декабря. Так, обратное движение будет наблюдаться 118 дней.

Отвечает за взаимоотношения с окружающими, образование и науку. И хотя не меняет общий ход дел, но лучше отказаться от переездов и резкой смены обстановки на длительный срок.

Ретроградный Сатурн 2023

Сатурн также будет в ретроградном периоде один раз, и он продлится 140 дней — с 17 июня по 14 ноября.

До 17 июня нужно закончить все свои дела, иначе продвижения не будет. Многих ожидают трудности, материальные потери и неудачи. Лучше к этому подготовиться.

Ретроградный Уран 2023

Седьмая планета от Солнца будет в ретроградном периоде два раза — с 1 января по 22 января и 29 августа по 31 декабря.

Это космическое тело влияет на частоту природных катаклизмов во всем мире. И хотя в Украине таких ситуаций немного, разрушения в других странах могут повлиять и на нас.

Ретроградный Нептун 2023

Ожидается один период ретроградности — с 30 июня по 6 декабря. Обратное направление будет длиться 159 дней.

Нептун усиливает все, что связано с подсознанием и экстрасенсорными способностями. Лучше не игнорировать интуицию, но и не вестись слепо на авантюры.

Ретроградный Плутон 2023

Самая маленькая планета нашей системы будет в ретроградности 163 дня — с 1 мая по 11 октября.

В этот период может наступить переосмысление ценностей и жизненной позиции. Однако лучше не делать поспешных выводов и не решаться на кардинальные изменения.