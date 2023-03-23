Наприкінці березня очікується парад планет – одразу 5 космічних тіл вишикуються в дугу разом із Місяцем.

Коли буде парад планет 2023

Найближча подія планетарних масштабів очікується вже наприкінці місяця – з 25 до 28 березня. Щоправда, щоб насолодитися справді красивим видом, просто вийти вночі на вулицю буде недостатньо. Варто сподіватися на чисте небо без хмар, інакше доведеться чекати нового параду.

Зараз дивляться

Що таке парад планет

Це космічне явище, коли кілька планет або інших космічних тіл опиняються на одній прямій від Сонця. Найчастіше за цим можна спостерігати із Землі неозброєним оком.

У параді планет 2023 беруть участь Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс, а також Місяць. Цей парад вважається великим, оскільки в ньому буде відразу 5 планет. Найяскравішими планетами будуть Меркурій і Юпітер, а ось для спостереження за Ураном знадобиться бінокль.

Що треба робити під час параду планет

Якщо в небі будуть хмари, то поспостерігати за парадом не вийде. Проте у будь-якому разі варто виїхати зі жвавого міста, щоб світлове забруднення не заважало краєвиду.

За даними NASA, парад планет матиме такий вигляд 25 березня через 45 хвилин після заходу сонця.

Також не варто забувати і про ретроградність планет. Це астрономічне явище, під час якого здається, що планети рухаються у зворотному напрямку. Подібні події впливають на все живе на Землі, тому краще до цього бути готовим. Які ретроградні планети 2023 вплинуть на наше життя – читайте на Фактах ICTV.