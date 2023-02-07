Растущая Луна в марте 2023: дата и благоприятные дни

В марте 2023 растущая Луна ожидается дважды — в начале месяца и в конце. Небесная активность приходится с 1 по 6 число, и с 22 по 31.

7 марта мы будем наблюдать полную Луну, 21-го — новую.

Растущая Луна влияет на все живые организмы. Этот период подходит для начинания новых дел и построения планов. Обычно в это время улучшается настроение, оно становится более легким и радостным.

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Также в этот лунный период хорошо начинать занятия спортом, решать накопившиеся дела. Несмотря на высокую продуктивность, стоит находить время и для отдыха, чтобы быстро не растерять активность. Поэтому — балансируйте.

Благоприятные дни во время растущей Луны в марте 2023 — 1, 2, 6, 22, 24, 26, 27, 28, 30.

Нейтральные дни во время растущей Луны в марте 2023 — 3, 4, 5, 23, 25, 29, 31.