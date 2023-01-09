Полнолуние в феврале 2023 ожидается в самом начале месяце — 5 числа. Ее восход запланирован на 16.20, а закат — на 08.56.

Спутник Земли в этот период будет находиться под знаком Львов, что говорит об отличной возможности организаций различных встреч и мероприятий.

Не секрет, что Луна имеет сильное воздействие на все живое на Земле. Это касается и людей, которые могут столкнуться как с позитивными, так и негативными изменениями. Речь идет о физическом и психологическом состоянии.

Сейчас смотрят

Для тех, у кого есть хронические болезни, рекомендуется следить за своим здоровьем и иметь в наличии лекарства.

Так, полнолуние в знаке Львов говорит о возможном сплочении рабочего коллектива — это станет возможным благодаря общим мероприятиям. Однако нужно очень остерегаться азарта, который может проснуться в каждом из нас. Стоит избегать различные авантюры, которые касаются денег и удачи — ни к чему хорошему это не приведет.

Все дела, которые касаются финансов, лучше отложить на другой день. Нельзя оформлять сделки с недвижимостью, акциями и подписывать серьезные договоры.

У многих сегодня может возрасти склонность лести, так что лучше отсеивать приятные слова — они сказаны не просто так.