В лунном календаре на февраль 2023 есть благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни. Знать их необходимо, чтобы правильно распланировать свои дела.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на февраль 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.

Фазы Луны в феврале 2023

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1-4 февраля — растущая Луна.

5 февраля — полная Луна.

6-19 февраля — убывающая Луна.

20 февраля — новая Луна.

21-28 февраля — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 февраля

Благоприятный и энергетически мощный период. В эту дату можно воплощать планы и желания, а также отправляться в путешествия.

Лунный астропрогноз на 2 февраля

Не благоприятная дата. Стоит быть аккуратнее, поскольку возможны конфликты как с любимым человеком, так и с коллегами. Посвятите день благотворительности или же подарите кому-то подарок.

Лунный астропрогноз на 3 февраля

Хорошее время для самоанализа. Разберите свои ошибки и попытайтесь извлечь из них урок. Вероятен всплеск энергии в творческом русле.

Лунный астропрогноз на 4 февраля

Положительный день для начинаний. Если есть предложения — не бойтесь их выдвигать, они получат отклик, однако прежде хорошо все обдумайте.

Лунный астропрогноз на 5 февраля

День искушений. Остерегайтесь осложнения отношений с близким окружением.

Лунный астропрогноз на 6 февраля

Нейтральный период, когда все находится в равновесии. Если ощущаете переизбыток сил, направьте его в творчество или физическую активность.

Лунный астропрогноз на 7 февраля

Хороший день, в который можно ощутить внутреннюю свободу и радость. Отличная дата для заключения брака.

Лунный астропрогноз на 8 февраля

В это время могут возникнуть неожиданные проблемы. Проявляйте благоразумность и сдержанность.

Лунный астропрогноз на 9 февраля

Критический период, который лучше переждать дома или не посещать людных мест. Плохое время для заключения брака или любых других межличностных отношений.

Лунный астропрогноз на 10 февраля

Хорошее время для разнообразных практик, особенно — если они направлены на очищение. Постарайтесь избегать в этот период нахождения в коллективе, возможны конфликты.

Лунный астропрогноз на 11 февраля

Отлично пройдет путешествие и разнообразные поездки. Хорошо будет посетить водные процедуры или сделать физические упражнения.

Лунный астропрогноз на 12 февраля

В этот период можно построить планы на будущее и осмыслить жизненный опыт.

Лунный астропрогноз на 13 февраля

Противоречивая дата. Возможна ревность со стороны партнера и зависть от коллег. Проявите осторожность. Не стоит начинать новые дела.

Лунный астропрогноз на 14 февраля

Нейтральный день, в который стоит отказаться от всего нового. Избегайте конфликтов и грубой силы.

Лунный астропрогноз на 15 февраля

День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам.

Лунный астропрогноз на 16 февраля

Сложный период. Оградите себя от любой активности. Посмотрите на жизнь другим взглядом. Хорошо будет почистить свои контакты от нежелаемых людей.

Лунный астропрогноз на 17 февраля

Лучше всего потратить время на решение старых неразрешенных проблем. Хорошо скажется общение со старшими людьми.

Лунный астропрогноз на 18 февраля

Благоприятное время для “земных” дел и крупных покупок. Стоит прислушаться к советам партнеров.

Лунный астропрогноз на 19 февраля

В это время возможно понижение жизненного тонуса и обострение хронических заболеваний. Вероятность депрессивного состояния, травм и обманов.

Лунный астропрогноз на 20 февраля

Малоэффективное время. Луше всего посвятить его самоанализу и оценке прошлых поступков. Также положительным будет построение планов на будущее.

Лунный астропрогноз на 21 февраля

В этот день можно начать заниматься спортом или сесть на диету, если такая требуется. Хорошо пройдут и любые начинания, поскольку получат энергетическую подпитку.

Лунный астропрогноз на 22 февраля

День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми.

Лунный астропрогноз на 23 февраля

Если собираетесь в этот период принимать какие-либо решения, воздержитесь от поверхностных суждений.

Лунный астропрогноз на 24 февраля

Не стоит пренебрегать своими принципами и долговыми обязательствами. Нерешительность и сомнительность могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов.

Будьте максимально осознанными и избегайте негативного влияния.

Лунный астропрогноз на 25 февраля

Благоприятный день. Хороший для научной и общественной деятельности.

Лунный астропрогноз на 26 февраля

Плодотворная дата для деловой активности. Возникшие идеи получат отклик.

Лунный астропрогноз на 27 февраля

Сложный период для общения. Могут всплыть старые дела. Путешествия, поездки, командировки — планируйте смело.

Лунный астропрогноз на 28 февраля

День борьбы с обольщениями и обманом. Возможны обострения конфликтов.