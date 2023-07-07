Предательница Ани Лорак все 1,5 года молчит о полномасштабной войне в Украине и продолжает строить карьеру в стране-агрессоре. Певица делает вид, что ничего не происходит и пытается транслировать любовь, ясно давая понять, что события на родине ее вовсе не интересуют.

Мольфар Макс Гордеев четко убежден, что Ани Лорак не вернется в Украину и будет беженкой.

— На самом деле, у нее был выбор и очень классный. Ей его дали с самого начала, но она выбрала сторону денег, псевдодрузей, таких как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и тому подобных. Хочу сказать, что кармическая атака у нее будет очень серьезной, — отметил мольфар.

Добавляет, видит очень серьезные последствия по здоровью и по тому, как она будет вообще себя реализовывать, как певица.

— Уверен, что в Украине ее не будет, — сказал Гордеев.

Ранее Максим Гордеев сказал, посадят ли Аллу Пугачеву за решетку в РФ за антивоенную позицию. По словам мольфара, ее боятся не просто так, поскольку артистка имеет магическую власть и энергетически может уничтожить любого человека.