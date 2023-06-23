Посадят ли Аллу Пугачеву и Максима Галкина в России за антивоенную позицию, увидел мольфар Макс Гордеев.

— Пугачева — очень непростой человек. Несмотря на свою позицию, а у нее 100% позиция против войны. Максим Галкин не боится ничего, потому что пока Пугачева будет жива, у нее будет власть, — убежден мольфар.

Гордеев добавляет, Пугачеву боятся не просто так — она имеет магическую власть и энергетически может уничтожить любого человека.

— Пока Пугачева жива, у нее все будет хорошо, — добавил мольфар.