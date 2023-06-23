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Ее боятся не просто так: мольфар сказал, посадят ли Пугачеву за решетку в РФ

23 июня 2023, 14:31
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
чи посадять Пугачову через позицію щодо війни

Посадят ли Аллу Пугачеву и Максима Галкина в России за антивоенную позицию, увидел мольфар Макс Гордеев.

— Пугачева — очень непростой человек. Несмотря на свою позицию, а у нее 100% позиция против войны. Максим Галкин не боится ничего, потому что пока Пугачева будет жива, у нее будет власть, — убежден мольфар.

Гордеев добавляет, Пугачеву боятся не просто так — она имеет магическую власть и энергетически может уничтожить любого человека.

— Пока Пугачева жива, у нее все будет хорошо, — добавил мольфар.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Алла Пугачева Война в Украине Максим Галкін
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