Певица-предательница Ани Лорак продолжает удивлять своими циничными и непонятными разумному человеку поступками. Пока Россия убивает украинских детей, молчунья призывает к сбору средств в российский фонд.

Все в лучших традициях Ани Лорак. Когда 1 июня в День защиты детей в Киеве погибла девятилетняя девочка, предательница накатала пост в Instagram, в котором сказала, что дети — будущее. Также она как всегда продолжила гнуть свою линию о том, что любовь спасет мир.

Комментарии к публикации молчунья закрыла, и это понятно, поскольку волна хейта за такой аморальный поступок очевидна.

Более этого, в День защиты детей в росСМИ стало распространяться видео, на котором Ани Лорак беженцам из Донбасса дарит стиральную машинку, и делает это якобы совсем неожиданно. И это в то время, когда весь мир смеется над тем, что российские оккупанты в первую очередь выносили их с домов украинцев вместе с унитазами.

Утверждают, что видео не постановочное, и семья, проживающая в Звенигороде со своими двумя детьми, даже не знала, что к ним приедет певица. Несмотря на это, где-то взялись люди с камерами, все засняли и распространили в росСМИ.

Похоже, что Лорак, которую отменяют уже и в РФ, совсем не знает, что делать, чтобы завоевать симпатии россиян.