Глава Чечни Кадыров размышляет о своих планах за спиной у Путина. Мольфар и таролог Макс Гордеев в эфире Ранку у Великому Місті рассказал о возможном предательстве со стороны Рамзана.

— Я думаю, что Кадыров предаст Путина. В любом случае мне кажется, что он уже это делает. И хотя Рамзан при власти, он может не сколько предать, столько продвинуть свои интересы за счет главы Кремля, — заявил мольфар.

Гордеев добавил, что Рамзан видит, насколько тяжело сейчас дается война с Украиной для России. К тому же, Путин всем пообещал, что кровопролитие закончится быстро, но уже прошло более 500 дней войны.

— Карты показывают, что предательство очень вероятно, — подытожил мольфар.

Ранее Макс рассказал, вернут ли Януковича в Украину. По мнению Гордеева, Виктора все еще держат как запасного президента, которого хотят поставить вместо Владимира Зеленского. Впрочем, не исключено, что его будут судить.