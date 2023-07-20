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Астрология

Обещал короткую войну: мольфар рассказал, предаст ли Кадыров Путина

20 июля 2023, 13:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кадиров

Глава Чечни Кадыров размышляет о своих планах за спиной у Путина. Мольфар и таролог Макс Гордеев в эфире Ранку у Великому Місті рассказал о возможном предательстве со стороны Рамзана.

— Я думаю, что Кадыров предаст Путина. В любом случае мне кажется, что он уже это делает. И хотя Рамзан при власти, он может не сколько предать, столько продвинуть свои интересы за счет главы Кремля, — заявил мольфар.

Гордеев добавил, что Рамзан видит, насколько тяжело сейчас дается война с Украиной для России. К тому же, Путин всем пообещал, что кровопролитие закончится быстро, но уже прошло более 500 дней войны.

— Карты показывают, что предательство очень вероятно, — подытожил мольфар.

Ранее Макс рассказал, вернут ли Януковича в Украину. По мнению Гордеева, Виктора все еще держат как запасного президента, которого хотят поставить вместо Владимира Зеленского. Впрочем, не исключено, что его будут судить.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Рамзан Кадиров
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