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Живет очень бедно: мольфар сказал, вернут ли Януковича в Украину

19 июля 2023, 19:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Чи повернуть Януковича в Україну

Мольфар и таролог Макс Гордеев сказал, вернут ли беглого украинского экс-президента Виктора Януковича в Украину и будут ли судить его здесь.

По словам Гордеева, его все еще прячут и держат, как президента, который придет взамен украинской власти.

— Есть большая вероятность того, что его будут судить, но на это все нужно время. Доходов таких, как у него были раньше, нет и не будет уже, это очевидно, — говорит Гордеев.

Добавляет, у Януковича произошла какая-то трансформация и он чего-то очень сильно боится, даже начал обращаться к Богу.

— В настоящее время он живет очень бедно, — отметил мольфар.

Также Макс Гордеев сказал, когда ВСУ освободят Крым. Мольфар отметил, что для этого нужно время, поскольку проблема не в самом полуострове, а в людях, которые там живут.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Віктор Янукович
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