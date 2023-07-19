Мольфар и таролог Макс Гордеев сказал, вернут ли беглого украинского экс-президента Виктора Януковича в Украину и будут ли судить его здесь.

По словам Гордеева, его все еще прячут и держат, как президента, который придет взамен украинской власти.

— Есть большая вероятность того, что его будут судить, но на это все нужно время. Доходов таких, как у него были раньше, нет и не будет уже, это очевидно, — говорит Гордеев.

Добавляет, у Януковича произошла какая-то трансформация и он чего-то очень сильно боится, даже начал обращаться к Богу.

— В настоящее время он живет очень бедно, — отметил мольфар.

Также Макс Гордеев сказал, когда ВСУ освободят Крым. Мольфар отметил, что для этого нужно время, поскольку проблема не в самом полуострове, а в людях, которые там живут.