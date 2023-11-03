Гороскоп на 4 ноября 2023 года обещает спокойную и стабильную энергетику дня, которая принесет процветание и рост задуманного.
По прогнозу университета Никифоровых, эту энергетику идеально будет применить для текущих проектов, но не для нового, даже если оно может быть реализовано в выходной.
Обратите внимание в направлении самого главного проекта вашей жизни — вас самих. Подумайте, что вы можете сделать для себя, чтобы это был действительно качественный, наполняющий отдых: встреча с друзьями, прогулка, чтение. А может это не отдых, а обучение или работа над важным для вас заданием.
Не втягивайтесь в ссоры, не противоречьте власти или руководству, а также старшему поколению — результаты могут быть неприятными для вас.
Согласно гороскопу на 04.11.2023, в этот день благоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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