Гороскоп на 4 ноября 2023 года обещает спокойную и стабильную энергетику дня, которая принесет процветание и рост задуманного.

По прогнозу университета Никифоровых, эту энергетику идеально будет применить для текущих проектов, но не для нового, даже если оно может быть реализовано в выходной.

Обратите внимание в направлении самого главного проекта вашей жизни — вас самих. Подумайте, что вы можете сделать для себя, чтобы это был действительно качественный, наполняющий отдых: встреча с друзьями, прогулка, чтение. А может это не отдых, а обучение или работа над важным для вас заданием.

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Не втягивайтесь в ссоры, не противоречьте власти или руководству, а также старшему поколению — результаты могут быть неприятными для вас.

Согласно гороскопу на 04.11.2023, в этот день благоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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