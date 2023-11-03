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Не втягуйтеся у сварки: гороскоп на 4 листопада 2023 року

3 Листопада 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 листопада 2023 року обіцяє спокійну та стабільну енергетику дня, яка принесе процвітання і зростання задуманого.

За прогнозом університету Нікіфорових, цю енергетику ідеально буде застосувати для поточних проєктів, але не для нового, навіть якщо воно може бути реалізовано у вихідний.

Зверніть увагу в напрямку найголовнішого проєкту вашого життя – вас самих. Подумайте, що ви можете зробити для себе, щоб це був дійсно якісний відпочинок, що наповнює: зустріч із друзями, прогулянка, читання. А може це не відпочинок, а навчання чи робота над важливим для вас завданням.

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Не втягуйтеся у сварки, не суперечте владі чи керівництву, а також старшому поколінню – результати можуть бути неприємними для вас.

Згідно з гороскопом на 04.11.2023, у цей день сприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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