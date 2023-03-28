Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Астрологія

Полнолуние 2023: даты и что нельзя делать в этот период

28 марта 2023, 16:33
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Полнолуние 2023: даты и что нельзя делать в этот период
Источник: Depositphotos

Фазы Луны играют важную и заметную роль в жизни людей. В частности, полная Луна оказывает сильное психологическое воздействие на современного человека.

Наши предки верили, что период полнолуния является лучшим моментом для проведения различных магических ритуалов и обрядов.

А в современном мире многие люди связывают с полнолунием усиление психических расстройств, рост насилия и преступности.

Сейчас смотрят

Что нельзя делать на полную Луну и какие запреты действуют в этот период, узнавали Факты ICTV.

Что такое полная Луна?

Полнолуние — это фаза Луны, когда в небе мы видим полный лунный диск. В полнолуние Луна обращена к Солнцу, поэтому мы видим ее полностью освещенной.

Если обратиться к астрологическому словарю, то полнолуние — это фаза Луны, при которой разница эклиптических долгот Солнца и Луны равна 180°.

В астрономии этот момент рассчитывается с очень высокой точностью. А в народе полной луной называют обычно период нескольких суток, в течение которых Луна визуально почти не отличается от полной.

Продолжительность полной лунной фазы — от полнолуния до полнолуния — составляет примерно 29 дней и 12 часов. Это меньше, чем продолжительность календарного месяца, поэтому лунные фазы медленно продвигаются вперед относительно нашего календаря.

Когда будет полнолуние в 2023 году?

В этом году мы сможем увидеть полную Луну:

  • 7 января;
  • 5 февраля;
  • 7 марта;
  • 6 апреля;
  • 5 мая;
  • 4 июня;
  • 3 июля;
  • 1 августа;
  • 31 августа;
  • 29 сентября;
  • 28 октября;
  • 27 ноября;
  • 27 декабря.

Что нельзя делать на полнолуние?

Поскольку полнолуние имеет сильную энергетику, в этот день действуют определенные запреты. Например, лунные календари советуют во время полнолуния:

  • не брать деньги в долг и не занимать их;
  • не делать покупки;
  • не стричь волосы;
  • не срезать ногти;
  • не сплетничать, не осуждать и не конфликтовать;
  • не сажать ничего в землю;
  • не пересаживать растения;
  • не злиться и ненавидеть;
  • не стоит делать крупные финансовые сделки;
  • не менять место жительства;
  • не начинать новые проекты.

Полнолуние — это переломный период каждого месяца, поэтому оно неблагоприятно для любых новых начинаний.

Также в день полной Луны нельзя:

  • Спать с открытыми окнами — наши предки верили, что лунное сияние может забрать женскую красоту.
  • Посещать косметологов, спортзал, садиться на диету или совершать другие манипуляции с организмом — наше тело особенно слабое в период полнолуния, поэтому не стоит нагружать его дополнительно.
  • Убирать дома — вряд ли в день полнолуния ваша запланированная уборка будет продуктивной!
Читайте также:
ЛунаРастущая Луна в марте 2023: дата и благоприятные дни

Теги
Астрологія Полнолуние
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь