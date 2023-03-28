Фазы Луны играют важную и заметную роль в жизни людей. В частности, полная Луна оказывает сильное психологическое воздействие на современного человека.
Наши предки верили, что период полнолуния является лучшим моментом для проведения различных магических ритуалов и обрядов.
А в современном мире многие люди связывают с полнолунием усиление психических расстройств, рост насилия и преступности.
Что нельзя делать на полную Луну и какие запреты действуют в этот период, узнавали Факты ICTV.
Что такое полная Луна?
Полнолуние — это фаза Луны, когда в небе мы видим полный лунный диск. В полнолуние Луна обращена к Солнцу, поэтому мы видим ее полностью освещенной.
Если обратиться к астрологическому словарю, то полнолуние — это фаза Луны, при которой разница эклиптических долгот Солнца и Луны равна 180°.
В астрономии этот момент рассчитывается с очень высокой точностью. А в народе полной луной называют обычно период нескольких суток, в течение которых Луна визуально почти не отличается от полной.
Продолжительность полной лунной фазы — от полнолуния до полнолуния — составляет примерно 29 дней и 12 часов. Это меньше, чем продолжительность календарного месяца, поэтому лунные фазы медленно продвигаются вперед относительно нашего календаря.
Когда будет полнолуние в 2023 году?
В этом году мы сможем увидеть полную Луну:
- 7 января;
- 5 февраля;
- 7 марта;
- 6 апреля;
- 5 мая;
- 4 июня;
- 3 июля;
- 1 августа;
- 31 августа;
- 29 сентября;
- 28 октября;
- 27 ноября;
- 27 декабря.
Что нельзя делать на полнолуние?
Поскольку полнолуние имеет сильную энергетику, в этот день действуют определенные запреты. Например, лунные календари советуют во время полнолуния:
- не брать деньги в долг и не занимать их;
- не делать покупки;
- не стричь волосы;
- не срезать ногти;
- не сплетничать, не осуждать и не конфликтовать;
- не сажать ничего в землю;
- не пересаживать растения;
- не злиться и ненавидеть;
- не стоит делать крупные финансовые сделки;
- не менять место жительства;
- не начинать новые проекты.
Полнолуние — это переломный период каждого месяца, поэтому оно неблагоприятно для любых новых начинаний.
Также в день полной Луны нельзя:
- Спать с открытыми окнами — наши предки верили, что лунное сияние может забрать женскую красоту.
- Посещать косметологов, спортзал, садиться на диету или совершать другие манипуляции с организмом — наше тело особенно слабое в период полнолуния, поэтому не стоит нагружать его дополнительно.
- Убирать дома — вряд ли в день полнолуния ваша запланированная уборка будет продуктивной!