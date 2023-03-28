Фазы Луны играют важную и заметную роль в жизни людей. В частности, полная Луна оказывает сильное психологическое воздействие на современного человека.

Наши предки верили, что период полнолуния является лучшим моментом для проведения различных магических ритуалов и обрядов.

А в современном мире многие люди связывают с полнолунием усиление психических расстройств, рост насилия и преступности.

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Что нельзя делать на полную Луну и какие запреты действуют в этот период, узнавали Факты ICTV.

Что такое полная Луна?

Полнолуние — это фаза Луны, когда в небе мы видим полный лунный диск. В полнолуние Луна обращена к Солнцу, поэтому мы видим ее полностью освещенной.

Если обратиться к астрологическому словарю, то полнолуние — это фаза Луны, при которой разница эклиптических долгот Солнца и Луны равна 180°.

В астрономии этот момент рассчитывается с очень высокой точностью. А в народе полной луной называют обычно период нескольких суток, в течение которых Луна визуально почти не отличается от полной.

Продолжительность полной лунной фазы — от полнолуния до полнолуния — составляет примерно 29 дней и 12 часов. Это меньше, чем продолжительность календарного месяца, поэтому лунные фазы медленно продвигаются вперед относительно нашего календаря.

Когда будет полнолуние в 2023 году?

В этом году мы сможем увидеть полную Луну:

7 января;

5 февраля;

7 марта;

6 апреля;

5 мая;

4 июня;

3 июля;

1 августа;

31 августа;

29 сентября;

28 октября;

27 ноября;

27 декабря.

Что нельзя делать на полнолуние?

Поскольку полнолуние имеет сильную энергетику, в этот день действуют определенные запреты. Например, лунные календари советуют во время полнолуния:

не брать деньги в долг и не занимать их;

не делать покупки;

не стричь волосы;

не срезать ногти;

не сплетничать, не осуждать и не конфликтовать;

не сажать ничего в землю;

не пересаживать растения;

не злиться и ненавидеть;

не стоит делать крупные финансовые сделки;

не менять место жительства;

не начинать новые проекты.

Полнолуние — это переломный период каждого месяца, поэтому оно неблагоприятно для любых новых начинаний.

Также в день полной Луны нельзя: