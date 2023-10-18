Кремлевский диктатор не надеется на победу в войне в Украине. Мольфар Макс Гордеев в эфире Ранку у Великому Місті раскрыл мысли лидера РФ — ситуация для агрессора не самая лучшая.

Мольфар считает, что сейчас стоит вопрос о выживании для той стороны.

— Он не верит в победу — пытается хоть как-то дожить. Вижу у него серьезные проблемы с нервной системой — очень сильная паранойя. Он хочет победить, но понимает, что за Украину стало слишком много людей и стран, — считает Гордеев.

Мольфар добавил, что Путин не ожидал такого, поэтому проиграл с самого начала.

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— Он это понимает. Не делайте иллюзий о том, что он верит в победу. Его задача — уничтожить столько, сколько он сможет. Путин хочет войти в историю, как это сделали Ленин и Сталин — фанатическая история, — уверен Гордеев.

Впрочем, проблемы со здоровьем и ситуацией в целом наблюдаются не только у Путина — мольфар увидел состояние Кадырова. Так, карты показали, что Рамзану ничего не угрожает — информация о критическом состоянии оказалась фейком. Впрочем, Кадыров злоупотребляет алкоголем и жирной пищей, и это точно скажется на здоровье.