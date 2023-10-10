Есть проблемы: мольфар увидел состояние здоровья Кадырова

У главы Чечни и союзника Путина сейчас все относительно хорошо. Мольфар увидел, действительно ли Кадыров на грани жизни и смерти, и какая для него подготовлена судьба.

Как оказалось, сейчас Рамзану ничего не угрожает — новости о плохом состоянии были фейком.

— Это была афера, чтобы люди поверили. Для чего он это сделал? Кадыров хотел увидеть, кто его враг, — считает мольфар.

Гордеев уверен, что история с проблемами со здоровьем Кадырова была создана не для нас.

Сейчас смотрят

— Против него сейчас есть восстание, и он хочет узнать кто к чему причастен. Карты показывают стабильную ситуацию с его самочувствием. Однако проблемы со здоровьем у него все же есть — он злоупотребляет алкоголь и жирную пищу, да и внешний вид у него не первой свежести, — добавил мольфар.

Ранее Гордеев раскрыл, чего Шойгу хочет от Путина. Карты показали, что министр обороны РФ не хочет предать своего диктатора, но имеет желание привлечь к себе внимание и что-то показать.