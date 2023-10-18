Кремлівський диктатор не сподівається на перемогу у війні в Україні. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розкрив думки лідера РФ – ситуація для агресора не найкраща.

Мольфар вважає, що зараз стоїть питання про виживання для тієї сторони.

– Він не вірить у перемогу – намагається хоч якось дожити. Бачу в нього серйозні проблеми з нервовою системою – дуже сильна параноя. Він хоче перемогти, але розуміє, що за Україну стало занадто багато людей і країн, – вважає Гордєєв.

Мольфар додав, що Путін не очікував такого, тому програв із самого початку.

Зараз дивляться

– Він це розуміє. Не робіть ілюзій про те, що він вірить у перемогу. Його завдання – знищити стільки, скільки він зможе. Путін хоче увійти в історію, як це зробили Ленін і Сталін – фанатична історія, – упевнений Гордєєв.

Утім, проблеми зі здоров’ям і ситуацією загалом спостерігаються не тільки в Путіна – мольфар побачив стан Кадирова. Так, карти показали, що Рамзану нічого не загрожує – інформація про критичний стан виявилася фейком. Утім, Кадиров зловживає алкоголем і жирною їжею, і це точно позначиться на здоров’ї.