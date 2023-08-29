Гороскоп на 30 августа 2023 года советует воспользоваться с умом мощной лунной энергией — активно работать, выполнять текущие задачи.

Можно очень много успеть сделать. Но важно понимать, что эта сила слишком нестабильна в своей мощности, чтобы быть благоприятной для новых начинаний.

По прогнозу университета Никифоровых, эмоционально может быть непросто. Скачки настроения вверх и вниз вместе со сложностями в общении, когда банально непросто будет понять друг друга, становятся залогом ссор и конфликтов. Наберитесь терпения и не забывайте взять паузу на размышления, прежде чем эмоционально ответить.

После 18:15 хорошее время для очистительных практик. Самое простое, что можно сделать — принять ванну с солью или использовать соль вместо скраба во время принятия душа.

Согласно гороскопу на 30.08.2023, в этот день:

благоприятно до 08:28 — отдавать долги, начинать лечение;

благоприятно после 18:15 — приступать к лечению;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать и брать деньги в долг.

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