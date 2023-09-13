Мольфар Макс Гордеев рассказал о судьбе главного здания РФ. В эфире программы Ранок у Великому Місті Макс раскрыл, будет ли уничтожен Кремль.

— Нет, Кремль будет стоять. По крайней мере в ближайшее время. Но я вижу, что будут попытки уничтожить здание, — заявил мольфар.

Гордеев добавил, что здание на Красной площади могут уничтожить извне, и даже назвал причину.

Сейчас смотрят

— Они и сами могут подорвать Кремль для провокации. Вижу карту Императрица, и она стоит с короной. Это знак, что местные царьки и дальше будут в своем дворце. Рыцарь Мечей указывает на агрессию, но мне кажется, что это ни на что не повлияет. Но идея очень хорошая, — считает Макс.

Ранее мольфар увидел, стоит ли бояться Путину российской элиты. Ведь Кремль держится не на одном диктаторе. Впрочем, у ближайшего круга лидера РФ нет ни власти ни сил что-то с ним сделать. Поведение кровавого диктатора сравнили с Гитлером и Лениным.