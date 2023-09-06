Российская элита ничего не сделает с президентом РФ Владимиром Путиным, уверен мольфар и таролог Макс Гордеев.

Говорит, у них нет ни власти, ни сил, ни энергии, чтобы что-то с ним сделать.

— Путин — это Люцифер в своем таком формате. Его достать невозможно, за ним стоит очень большое количество его преданных. Вся элита боится Путина, его команды и того, что с ними будет. Какая бы она ни была, сколько мы уже знаем ситуаций, что Путин заказывал каких-то олигархов, которых расстреливали на месте и говорили, что это они сами себя перестреляли, — отметил мольфар.

Добавляет, кровавый диктатор ведет себя ровно так, как Гитлер или Ленин, ведь он большой их фанат. Его поведение — это их история в современном исполнении.

— Ничего не будет, но карта Справедливости все равно выпадает на него, это говорит о том, что карма придет в тяжелой волне. Вселенная не сразу дает то, что человек отбивает, иногда некоторые люди вообще ничего не получают при жизни, — подчеркнул Гордеев.

Также мольфар предупредил украинцев о тяжелом прилете. Он назвал число, на которое стоит обратить внимание и быть особенно осторожными.