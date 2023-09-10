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Путину все равно: мольфар нашел “напуганную” Кабаеву за границей

10 сентября 2023, 16:07
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
чи правда, що аліна кабаєва покинула рф із міркувань безпеки

Любовница Владимира Путина Алина Кабаева покинула Россию и скрывается за границей, убежден мольфар Макс Гордеев.

По его словам, спортсменка сделала это ради безопасности, потому что сейчас очень боится за свою жизнь.

— Есть люди, которые через нее могут манипулировать Путиным. Хотя Путину на самом деле все равно, кроме себя он никого не любит. Но Кабаева скрывается, она заграницей. Это показывает карта Мир. Она боится, что ею будут манипулировать и могут взять в заложники, — считает Гордеев.

Впрочем, мольфар убежден, что даже если Кабаеву поймают, Путину будет все равно.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Аліна Кабаєва Владимир Путин
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