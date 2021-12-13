В январе 2022 года нас ожидают сразу три магнитные бури. Первый месяц нового года может быть сложным, но график солнечной активности позволит уменьшить влияние небесного тела на физическое и психологическое здоровье. Самое время подготовиться, и при необходимости, перенести свои планы.

Даты магнитных бурь в январе 2022

Первая магнитная буря 2022 года произойдет в период с 5 по 7 января. Влияние активности Солнца будет умеренным — на 3 балла. Стоит быть особо осторожным тем, кто страдает от хронических заболеваний. Не лишними будут и звонки стареньким дедушкам и бабушкам, которым может понадобиться помощь в эти непростые дни.

Вторая магнитная буря повлияет на людей и животных уже 18 января. Она будет хоть и слабой, но в этот день лучше избегать травмоопасных занятий — тренировку лучше перенести, а в случае гололеда на улице — передвигаться очень осторожно.

Последняя магнитная буря прогнозируется на 20-21 января. Метеозависимым людям лучше подготовиться заранее — отказаться от физической активности, различных стрессовых ситуаций и большой нагрузки на работе.

При плохом самочувствии рекомендуется обратиться к врачу.

Как уберечься от магнитных бурь в январе 2022

Солнечная активность особенно опасна для метеочувствительных людей, и ухудшение состояния здоровья может коснуться даже тех, кто имеет физические травмы или хронические заболевания.

Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье: