У січні 2022 року на нас чекають одразу три магнітні бурі. Перший місяць нового року може бути складним, але графік сонячної активності дозволить зменшити вплив небесного тіла на фізичне та психологічне здоров’я. Саме час підготуватися, і за необхідності, перенести свої плани.

Дати магнітних бур у січні 2022 року

Перша магнітна буря 2022 відбудеться в період з 5 по 7 січня. Вплив активності Сонця буде помірним – на 3 бали. Варто бути особливо обережним тим, хто страждає на хронічні захворювання. Не зайвими будуть і дзвінки стареньким дідусям і бабусям, яким може знадобитися допомога в ці непрості дні.

Друга магнітна буря вплине на людей та тварин уже 18 січня. Вона буде хоч і слабкою, але цього дня краще уникати травмонебезпечних занять – тренування краще перенести, а у разі ожеледиці на вулиці – пересуватися дуже обережно.

Остання магнітна буря прогнозується на 20-21 січня. Метеозалежним людям краще підготуватися заздалегідь – відмовитися від фізичної активності, різних стресових ситуацій та великого навантаження на роботі.

При поганому самопочутті рекомендується звернутися до лікаря.

Як уберегтися від магнітних бур у січні 2022

Сонячна активність є особливо небезпечною для метеочутливих людей, і погіршення стану здоров’я може торкнутися навіть тих, хто має фізичні травми або хронічні захворювання.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я: