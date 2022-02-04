Гороскоп для всех знаков зодиака на зеркальную дату 12 февраля (12.02.2022).

Таро-прогноз для всех знаков зодиака составил маг Александр Контанистов.

— Кроме того, 12 февраля отмечается Международный день брачных агентств, именно поэтому, помимо обычного прогноза для всех знаков зодиака, я бы хотел рассказать, стоит ли в этот день заключать брачные союзы, и что они могут принести в итоге для каждого знака зодиака, — отметил Контанистов.

Гороскоп для Овнов

В этот день знаку зодиака Овен стоит прислушиваться к окружающим людям, поскольку некоторые из них могут дать вам дельный совет касательно работы и продвижения по карьерной лестнице. Отличный день для решения вопроса с жильем и обучения чему-то новому.

Для заключения союза с вашей второй половинкой в этот день, вам понадобится решить множество вопросов, которые, возможно, были возложены на кого-то другого, но сам союз будет успешным. День для вас должен пройти максимально приятно, особенно если это будет союз со знаками зодиака Близнецы, Водолеи либо Стрельцы.

Гороскоп для Тельцов

Тельцы в этот день могут узнать информацию, которая, возможно, будет не совсем приятной, поскольку могут всплыть моменты обмана по отношению к вам касательно вашей работы. Тем не менее день удачный для поездок разного рода, заключения договоренностей с вашими партнерами.

Заключение брака с вашим партнером в этот день принесет вам неожиданные и приятные подарки со стороны друзей, эти подарки могут касаться путешествий. Именно 12 февраля — идеальный день заключения союза с второй половинкой для Тельцов.

Гороскоп для Близнецов

Близнецам в этот день стоит опасаться легких травм, особенно ног, и следить за своим здоровьем. В целом для знака зодиака Близнецы день не очень благоприятный. Советую перенести все свои важные дела на другой день, это же касается свадьб, помолвки. Наиболее благоприятным днем для заключения брака будет 13-е февраля.

Гороскоп для Раков

12 февраля для знака зодиака Рак пройдет довольно легко, если избегать конфликтов.

Особенно это касается вашего партнера, легкие недопонимания могут перерасти в серьезные конфликты, потому стоит их избегать и не вступать в полемику.

Заключение союза в этот день так же пройдет довольно спокойно и хорошо, если не начинать конфликтовать с окружающими. В целом, удачный день для заключения брака.

Гороскоп для Львов

Обострение хронических заболеваний может волновать многих людей со знаком зодиака Лев. Также в этот день лучше отложить дальние поездки и побеспокоиться о себе и о своем окружении. Заключение браков и союзов для знака зодиака Лев лучше перенести на следующую неделю. К концу следующей недели для вас начинается благоприятный период, который может отразиться как на вашей работе, так и в ваших отношениях.

Гороскоп для Дев

Период с 12 по 18 января для знака зодиака Дева должен быть успешным в плане работы и всего, что связано с материальным благосостоянием. Разного рода встречи будут радовать вас своей продуктивностью.

Вступление в официальный союз в этот день также принесет вам незабываемые эмоции и счастливые дни.

Гороскоп для Весов

Благоприятный период для новых знакомств. Если вас будут приглашать на разного рода мероприятия в эти дни — смело идите, особенно это касается людей, у которых еще нет партнера, ведь именно там у вас большая вероятность встретить свою любовь.

Для заключения союза и свадьбы в этот день нет никаких преград, все должно пройти максимально успешно и с пользой.

Гороскоп для Скорпионов

Если у знака зодиака Скорпион есть дети, в этот день уделите им особое внимание, вне зависимости от их возраста. Они будут нуждаться в вашей поддержке, вы сможете помочь им советом, окружите их своей любовью. В целом 12 февраля может быть довольно активным, это касается и домашних дел, и деловых встреч.

Если вы собираетесь создать официальный союз в этот день со своим партнером — все пройдет гладко, единственным возможным негативным фактором могут быть поломки средств передвижения в дороге.

Гороскоп для Стрельцов

Возникшие тяжелые ситуации в вашей жизни могут решиться именно в этот день. Вы можете найти ответы на многие вопросы, которые вас беспокоили ранее. Если вы собираетесь менять свою работу, вы однозначно сделаете правильный выбор.

Касаемо заключения брачных союзов, в этот день вам должно везти, все сложится именно так, как вы и запланировали заранее.

Гороскоп для Козерогов

Для многих людей знака зодиака Козерог этот день будет довольно трудным, поскольку вы можете разоблачить в обмане своих самых близких людей. Также возможна опасность в потере денежных средств. Если вы куда-то выходите в этот день – следите за своими вещами, вы их можете попросту где-нибудь потерять.

Заключение брачных союзов желательно перенести на другой день, но если вы уже точно решили в этот день скрепить официально свои отношения, постарайтесь проконтролировать организационные моменты вашего праздника, ведь могут быть значительные недочеты.

Гороскоп для Водолеев

В целом для Водолея 12 февраля — хороший день для отдыха, но стоит обратить внимание на проблемные зоны вашего организма, особенно тем, кто страдает от боли в спине и шейном отделе. Люди творческих профессий в этот день могут решить для себя многие моменты, связанные с работой, главное — не перетруждайте себя.

Заключение официальных брачных союзов в этот день будет удачным, все планируемое вами реализуется в полном объеме.

Гороскоп для Рыб

В этот день вам нужно проявить твердость своего характера и воспользоваться всеми своими умениями для решения ситуаций и вопросов, которые могут у вас возникнуть сегодня, ведь день обещает быть неспокойным. Старайтесь не идти на конфликт по мелочам и держите себя в равновесии и спокойствии.

Заключение официальных браков в этот день для знака зодиака Рыбы пройдет максимально весело и, скорее всего, с размахом. Пышное веселье принесет вам незабываемые эмоции и память на всю жизнь.