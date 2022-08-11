Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Астрологія

Таролог о будущем рупоров Кремля: Соловьева уберут, а Скабеева расплатится через 2 года

11 августа 2022, 11:41
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Таролог про майбутнє рупорів Кремля: Соловйова приберуть, а Скабєєва розплатиться через 2 роки

Людмила Хомутовская сделала прогноз на картах таро и узнала будущее пропагандистов Кремля – Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Судя по раскладу, расплата для путинских приспешников не за горами.

Таролог твердо убеждена, что попытки Владимира Соловьева сбежать будут безуспешными, его уберут.

– Я уже не раз смотрела Соловьева. Он попытается скрыться и будет убегать. Его будут разыскивать в мире. Долго он жить не будет – его найдут и уберут.

Пропагандистку Ольгу Скабееву также ждет наказание.

Сейчас смотрят

— Скабеева будет наказана где-то через два года. До того времени она будет чувствовать себя неплохо и будет на гребне славы. Денег она также получит довольно много за все это, — добавила Хомутовская.

Читайте также:
Не чекайте сонця: таролог побачив “могильну плиту” в майбутньому РосіїНе ждите солнца: таролог увидел “могильную плиту” в будущем России

Источник
Люкс ФМ
Теги
Війна в Україні Володимир Соловйов Пропаганда Росії
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь