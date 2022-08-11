Людмила Хомутовская сделала прогноз на картах таро и узнала будущее пропагандистов Кремля – Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Судя по раскладу, расплата для путинских приспешников не за горами.

Таролог твердо убеждена, что попытки Владимира Соловьева сбежать будут безуспешными, его уберут.

– Я уже не раз смотрела Соловьева. Он попытается скрыться и будет убегать. Его будут разыскивать в мире. Долго он жить не будет – его найдут и уберут.

Пропагандистку Ольгу Скабееву также ждет наказание.

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— Скабеева будет наказана где-то через два года. До того времени она будет чувствовать себя неплохо и будет на гребне славы. Денег она также получит довольно много за все это, — добавила Хомутовская.