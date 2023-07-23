Премьер-министр России Михаил Мишустин не станет президентом РФ. Макс Гордеев в эфире Ранку у Великому Місті раскрыл, какая доля ждет чиновника страны-террориста.

— Такого никогда не будет. Сегодня довольно частно показывается карта Башни, и это очень хорошо. Она указывает на то, что Россию скоро ждет развал, — заявил Гордеев.

Мольфар добавил, что все будет гореть и “лететь”, это касается абсолютно всей власти в РФ, в том числе и Кремля.

— Что конкретно будет — я не знаю. Но вероятность того, что Мишустин будет президентом России — нулевая, — подытожил Макс.

Ранее мольфар увидел судьбу коллаборанта Сальдо. Уже совсем скоро для предателя наступит очень тяжелое время, и это не получится скрыть за псевдоуверенностью. Есть вероятность того, что Сальдо ликвидируют, как это делали с другими коллаборантами.