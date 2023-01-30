С 17 января по 13 марта Марс и Сатурн стали в квадрат друг от друга. Обычно их подобное взаимодействие несет проблемы для людей, протесты, споры, военные конфликты, потрясения и волну землетрясений, разрушений, ветров.

Что ждет Украину с января по март и планирует ли Россия новое наступление, эксклюзивно к году полномашстабной войны Фактам ICTV рассказала астролог Кристина Анютина-Васильченко.

— Несмотря на квадратуру, у меня есть надежда и основание полагать, что такой же истории, от которой содрогнулась вся Украина в прошлом году — не будет. Обстрелы — да, атаки, лишения, но такой масштабной оккупации — нет, — отметила астролог.

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Будет ли новое наступление России на Украину в феврале 2023

— В феврале, особенно после 13 числа, у России есть мысли об усилении атак, нападении на Украину, особенно в восточных регионах. Хотя опасность сохраняется для всей страны, при всем этом, я все же надеюсь на то, что новых очагов не будет — имею в виду повторения Бучи, захвата Киева.

Несмотря на амбиции, силы России сейчас слабее и нуждаются в подкреплении, усилении человеческой мощи, а также хорошей стратегии.

— По поводу наступления будет много шумихи, раздувание новостей, однако либо оно сорвется раньше, чем начнется, либо будет провал наступления по вине военных лидеров, глав государства, политиков. Военные цели не будут достигнуты. По всей вероятности, есть мысли, планы, стратегия — на повторный захват территории, которая была оккупирована и возвращена Украиной.

Сейчас у Украины есть стойкость, сила, однако помощь может задерживаться. Что лично меня беспокоит — это сложности экологического характера, загрязнение ресурсов, а также проблемы для гуманитарного сектора нашей страны.

31 января — 20 февраля

Для Украины в этот период вероятны сложности следующего характера — проблема для связей, коммуникаций, проводов, вокзалов, аэропортов, судебных, государственных зданий. Но также и восстановление. То есть и проблемы будут, и мы их решим.

— Этот промежуток, несмотря на нагнетающие новости, дает надежду на то, что будут бои, силы и сложности на границах, но не для новой оккупации.

Рост случаев внезапной смерти от несчастных случаев, взрывов, аварий, войны, электричества, зноя, самоубийства, от странных и необъяснимых причин, терроризм, интриги, нападения исподтишка.

20 февраля — 7 марта

Этот период напряженный. Много волнений для страны, огненные речи. Сложности в финансах, ресурсах, беспокойства и зависимость от других стран, помощь с задержкой, препятствиями, проблема для инвестиций, проблемы для населения, не исключаю сложности для образовательных, детских, развлекательных учреждений и политических глав.

Сложное время для народа на многих фронтах. Ресурсы, разрушения, но также есть надежда на успехи в боях большой ценой.

7 марта — 21 марта

Проблемы, переполох для правительства с ресурсами, сложности с водой, пожары на рынках, в торговых центрах, на широких улицах, площадях.

21 марта — 6 апреля

Очень много внимания к другим странам, много договоров, возможно, поездка президента в другую страну. Серьезные проблемы для женщины, удачи, большая известность, громкость для страны из-за несчастного случая, потери женщины.

— В этот период меня беспокоит женщина у власти, женщина-лидер. Также могут быть громкие дела, связанные с транспортными средствами всех видов — наземные, автомобили, водные, воздушные.

Неблагоприятные дни, в которые увеличивается опасность

31 января — 1, 3-5, 11-15, 18-21, 23-28 февраля;

март — 5-8, 12-17, 20-23, 28-29.

Гороскоп по областям

Конечно, вся Украина подвержена опасности и обстрелам, однако есть области, которые более горячи — Запорожская область, Харьковская,

Луганская, Крым, Киевская, Днепровская, Донецкая, Херсонская.

— Это, как по мне, понятно и без астрологии, однако, неблагоприятные транзиты для этих областей так и не проходят на данный момент.

По городам более высокая вероятность для Харькова, Керчи, Белой Церкви, Днепра, Киева, Кривого Рога, Запорожья, Ровно, Хмельницкого, Херсона, Винницы, Донецка, Николаева, Черкасс, Кременчуга, Львова, также я бы не упускала из виду Закарпатье.