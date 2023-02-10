Гороскоп на День святого Валентина для представителей знаков зодиака составил экстрасенс и таролог, участник Битвы экстрасенсов (СТБ) Виктор Литовский.

— В День влюбленных принято обмениваться романтическими открытками, признаваться друг-другу в своих чувствах. Но также в этот день есть множество запретов, например, нельзя оставаться в одиночестве – иначе оно может стать вашим спутником на целый год. Нельзя ругаться с любимым человеком и дарить девушке кольцо, если вы не собираетесь сделать ей предложение, — говорит Литовский.

Овен

В День всех влюбленных Овнов ожидает полная гармония. Большинство представителей знака смогут уладить конфликты в семье, пойти на компромисс и прийти к общему знаменателю даже в сложных вопросах, которые вас мучали не один день. Звезды рекомендуют провести 14 февраля спокойно в компании близкого и любимого человека, обговорить с ним свои планы на будущее.

Телец

Тельцам день рекомендует насладиться каждой прожитой минутой и моментом, который вы проведете с любимым человеком. Одиноких представителей знака ожидает важное знакомство с человеком, который может стать вашим верным спутником по жизни.

Сейчас смотрят

Близнецы

Близнецам на 14 февраля 2023 года стоит немного придержать свой пыл и несдержанность, попытаться не бежать впереди паровоза. Вам будет казаться, что о вас забыли, однако это не так, для вас готовится нечто прекрасное и невероятное. Однако, если вы не сможете совладать со своими эмоциями, рискуете оказаться у разбитого корыта.

Рак

День всех влюбленных подарит шанс Ракам наладить свою личную жизнь. Забудьте обиды, перестаньте себя накручивать, что вы не любимы, одиноки или вас не понимают. Рядом с вами находятся люди, которые дорожат вами и любят, даже если у вас бывают и разногласия. Звезды рекомендуют провести этот день за романтическим ужином, за воспоминаниями прекрасных моментов, прожитых с любимым человеком.

Лев

Львам, которые находятся в отношениях, стоит отгородиться в этот день от знакомых, друзей, возможно даже родственников, так как именно они будут способны разжечь споры между вами и вашей второй половинкой, которые могут перерасти в конфликты и даже разрыв отношений. А вот одиноким Львам стоит наоборот провести этот день в дружеской компании, так как при встрече с друзьями вы можете встретить свою любовь.

Дева

В этот день Дев будет окружать любовь, счастье и гармония. Если вас в этот день пригласит кто-то на кофе или на ужин, не стоит отказываться сразу, примите приглашение, даже если вам внешне и не сильно нравится этот человек. Будьте уверены, что вы проведете незабываемо этот день и сможете разглядеть в этом человеке нечто особенное для создания крепкой пары.

Весы

Даже в День всех влюбленных Весы могут ожидать мелкие ссоры и скандалы с партнером. Постарайтесь сгладить углы, сделайте первыми шаг к примирению. Звезды рекомендуют провести день за совместным досугом, возможно, за готовкой ужина или за рисованием картины. И тогда будьте уверены, что этот день пройдет в спокойной и гармоничной обстановке.

Скорпион

В День всех влюбленных Скорпионы должны быть готовы к сложностям. Будьте внимательны к своему партнеру — он переживает сейчас непростые времена, которые могут быть связаны с работой и трудными взаимоотношениями в семье, его эмоциональное состояние находится на грани. Проявите терпение и поддержку, чтобы ваши отношения еще больше укрепились.

Стрелец

Стрельцы все хотят держать под контролем, быть в курсе всех событий, вплоть до того, что вы будете разгадывать, какой сюрприз вам подготовила вторая половинка. Такие действия могут обидеть партнера. Звезды рекомендуют отпустить ситуацию и наслаждаться праздником. Одиноких Стрельцов 14 февраля ожидает приятный сюрприз от человека, которого вы считаете другом, и это будет намек на что-то большее. Присмотритесь, возможно, этот человек — ваша судьба.

Козерог

Козерогам День всех влюбленных подарит уникальную возможность проявить открытость и легкость в общении, благодаря чему вы сможете обзавестись новыми знакомствами. Воспользуйтесь этим шансом, насладитесь ситуацией по полной и зарядите себя позитивными эмоциями. Будьте внимательны и не упустите свой шанс найти вторую половинку из круга этих новых знакомств.

Водолей

День всех влюбленных обещает Водолеям исполнение любых желаний, однако, чтобы эти желания воплотились в реальность, не стоит мешать судьбе. Также 14 февраля прекрасно подходит для романтического путешествия со своей второй половинкой. Проявите инициативу, спланируйте поездку — так, как хочется вам, и будьте уверены, что ваш партнер поддержит любую затею.

Рыбы

Год начался для Рыб довольно тяжело, отсюда их желание провести 14 февраля в полном одиночестве, со своими мыслями и проблемами. Однако звезды рекомендуют провести день в компании близкого человека, друга или знакомого. Вам нужно выговориться и не держать в себе все, что накопилось за это время. Поверьте, вам станет только легче, и вы обзаведетесь не только поддержкой со стороны близкого человека, но и укрепите ваши отношения с ним.