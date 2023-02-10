Гороскоп на День святого Валентина для представників знаків зодіаку склав екстрасенс і таролог, учасник Битви екстрасенсів (СТБ) Віктор Литовський.

— У День закоханих заведено обмінюватися романтичними листівками, зізнаватися одне одному у своїх почуттях. Але також у цей день є безліч заборон, наприклад, не можна залишатися на самоті – інакше самотність може стати вашим супутником на цілий рік. Не можна сваритися з коханою людиною і дарувати дівчині обручку, якщо ви не збираєтеся їй освідчитися, — каже Литовський.

Овен

У День усіх закоханих на Овнів чекає цілковита гармонія. Більшість представників знака зможуть залагодити конфлікти в сім’ї, піти на компроміс і дійти спільного знаменника навіть у складних питаннях, які вас мучили не один день. Зірки рекомендують провести 14 лютого спокійно з близькою та коханою людиною, обговорити з нею свої плани на майбутнє.

Телець

Тельцям день рекомендує насолодитися кожною прожитою хвилиною та моментом, який ви проведете з коханою людиною. Самотніх представників знака очікує важливе знайомство з людиною, яка може стати вашим вірним супутником у житті.

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Близнюки

Близнюкам на 14 лютого 2023 варто трохи притримати свій запал і нестриманість, спробувати не поспішати поперед батька в пекло. Вам буде здаватися, що про вас забули, але це не так, для вас готують щось прекрасне і неймовірне. Однак, якщо ви не зможете впоратися зі своїми емоціями, ризикуєте опинитися біля розбитого корита.

Рак

День усіх закоханих подарує шанс Ракам налагодити своє особисте життя. Забудьте про образи, припиніть себе накручувати, що ви не кохані, самотні чи вас не розуміють. Поруч із вами є люди, які дорожать вами та люблять, навіть якщо у вас бувають і розбіжності. Зірки рекомендують провести цей день за романтичною вечерею, за спогадами чудових моментів, прожитих із коханою людиною.

Лев

Левам, які перебувають у стосунках, варто відгородитися цього дня від знайомих, друзів, можливо навіть родичів, бо саме вони будуть здатні розпалити суперечки між вами та вашою другою половинкою, які можуть перерости у конфлікти та навіть розрив стосунків. А ось самотнім Левам варто навпаки провести цей день у дружній компанії, адже при зустрічі з друзями ви можете зустріти своє кохання.

Діва

Цього дня Дів оточуватиме любов, щастя та гармонія. Якщо вас у цей день запросить хтось на каву або вечерю, не варто відмовлятися одразу, прийміть запрошення, навіть якщо вам зовні й не дуже подобається ця людина. Будьте впевнені, що ви проведете незабутньо цей день і зможете побачити в цій людині щось особливе для створення міцної пари.

Терези

Навіть у День усіх закоханих Терези можуть очікувати дрібних сварок та скандалів з партнером. Намагайтеся згладити кути, зробіть першими крок до примирення. Зірки рекомендують провести день за спільним дозвіллям, можливо, за приготуванням вечері або за малюванням картини. І тоді будьте впевнені, що цей день пройде у спокійній та гармонійній атмосфері.

Скорпіони

У День усіх закоханих Скорпіони мають бути готовими до складнощів. Будьте уважні до свого партнера — він переживає зараз непрості часи, які можуть бути пов’язані з роботою та важкими взаєминами у сім’ї, його емоційний стан перебуває на межі. Виявіть терпіння та підтримку, щоб ваші стосунки ще більше зміцнилися.

Стрілець

Стрільці все хочуть тримати під контролем, бути в курсі всіх подій, аж до того, що ви розгадуватимете, який сюрприз вам підготувала друга половинка. Такі дії можуть образити партнера. Зірки рекомендують відпустити ситуацію та насолоджуватися святом. Самотніх Стрільців 14 лютого чекає приємний сюрприз від людини, яку ви вважаєте другом, і це буде натяк на щось більше. Придивіться, можливо, ця людина — ваша доля.

Козеріг

Козерогам День усіх закоханих подарує унікальну можливість виявити відкритість та легкість у спілкуванні, завдяки чому ви можете здобути нові знайомства. Скористайтеся цим шансом, насолоджуйтесь ситуацією на повну і зарядіть себе позитивними емоціями. Будьте уважні й не проґавте свій шанс знайти другу половинку з кола цих нових знайомств.

Водолій

День усіх закоханих обіцяє Водоліям виконання будь-яких бажань, проте, щоб ці бажання втілилися в реальність, не варто заважати долі. Також 14 лютого чудово підходить для романтичної подорожі зі своєю другою половинкою. Виявіть ініціативу, сплануйте поїздку – так, як хочеться вам, і будьте впевнені, що ваш партнер підтримає будь-яку витівку.

Риби

Рік почався для Риб досить важко, звідси їхнє бажання провести 14 лютого на самоті, зі своїми думками та проблемами. Проте зірки рекомендують провести день у компанії близької людини, друга чи знайомого. Вам потрібно виговоритися і не тримати в собі все, що накопичилося за цей час. Повірте, вам стане тільки легше, і ви матимете не лише підтримку з боку близької людини, але й зміцните ваші стосунки з нею.