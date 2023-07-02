Гороскоп на 3 июля 2023 года обещает день, насыщенный энергией для активных действий. Резкость с категоричностью могут спровоцировать ссоры и конфликты.
Эту энергию хорошо трансформировать в топливо для трудовых подвигов — можно успешно поработать и сделать очень много. Используйте силу этого дня в созидательном русле.
По прогнозу университета Никифоровых, могут наблюдаться сложности в романтических и семейных отношениях. Экологично проговаривайте, что вас не устраивает, но не ждите мгновенных изменений от других участников коммуникации. Сейчас в целом может ощущаться некая отчужденность вместе с завышенными ожиданиями.
Приготовьте или купите что-то вкусное и необычное, желательно без мяса, можно с молочными продуктами. Угостите своих коллег, партнера, это поможет более гармонично прожить энергии дня.
Согласно гороскопу на 03.07.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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